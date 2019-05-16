غدًا.. فراعنة سلاح الشيش والمبارزة يواجهون نجوم العالم في باريس والصين ودبي

يخوض أبطال منتخب مصر للسلاح، غدًا الجمعة، منافسات شرسة فى ثلاث بطولات عالمية بثلاث مدن مختلفة.

ففى مدينة شنغهاي بالصين، يدخل الثنائي البطل الأوليمبي، علاء أبوالقاسم المصنف 16 عالميًا، والواعد محمد حمزة، المصنف الأول عالميا للشباب و51 رجال، في منافسة قوية

مع أبطال سلاح الشيش ببطولة الجائزة الكبرى للرجال والسيدات.

ويمثل مصر في منافسات السيدات بالبطولة ذاتها، كل من يارا الشرقاوى 40 عالميًا، ونورا منير 55عالميًا. وفي العاصمة الفرنسية باريس، يخوض فراعنة

سيف المبارزة بطولة كأس العالم، وهم أحمد السكري 39 عالميًا، وأحمد السيد 51 عالميًا، ومحمود محسن 83 عالميًا، وأحمد نبيل ومحمد السيد وأحمد الجندي وأحمد الصغير وأيمن فايز.

أما فى دبي، بالإمارات الشقيقة، يخوض الرباعي ناردين ايهاب 38 عالميًا، وآية مهدي 71عالميا وشيرويت جابر وسارة تامر، منافسات كأس العالم لسيف المبارزة سيدات .