شاهد .. مباراة الهلال والشباب في ختام الدوري السعودي

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب، التي ستقام مساء اليوم في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب استاد جامعة الملك

سعود، ضمن ختام الدوري السعودي.

يحتل الهلال وصافة الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، حيث

يملك الهلال 66 نقطة، بينما يحتل النصر الصدارة برصيد 67 نقطة.

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة أمام الباطن السعودي، من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي.