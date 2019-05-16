شاهد .. مباراة الهلال والشباب في ختام الدوري السعودي

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب، التي ستقام مساء اليوم في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب استاد جامعة الملكسعود، ضمن ختام الدوري السعودي.
يحتل الهلال وصافة الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، حيث
ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة أمام الباطن السعودي، من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي.
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