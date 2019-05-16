معاذ نبيل و عبد الرحمن وائل يودعان منافسات بطولة العالم للتايكوندو

ودع الثنائي معاذ نبيل و عبد الرحمن وائل لاعبا منتخب مصر للتايكوندو، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة مانشستر وودع معاذ نبيل منافسات البطولة بعد خسارته في مباراة دور ال16 أمام بطل بريطانيا لوزن _ 54.

وكان معاذ نبيل قد تأهل إلى دور الستة عشر بعدما حقق فوزا كبيرا في دور

الـ 32 على لاعب الكويت بنتيجة 60/15. في حين ودع عبدالرحمن وائل البطولة بالهزيمة أمام لاعب كوريا لي داي هون صاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو والمصنف الأول عالميا، في منافسات وزن -68 كجم. وكان وائل قد تأهل لهذا الدوربالفوز على بطل النيجر في دور الـ 32 بالنقطة الذهبية.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات.

واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).