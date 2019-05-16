معاذ نبيل و عبد الرحمن وائل يودعان منافسات بطولة العالم للتايكوندو

ودع الثنائي معاذ نبيل و عبد الرحمن وائل لاعبا منتخب مصر للتايكوندو، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة مانشستر وودع معاذ نبيل منافسات البطولة بعد خسارته في مباراة دور ال16 أمام بطل بريطانيا لوزن _ 54.
وكان معاذ نبيل قد تأهل إلى دور الستة عشر بعدما حقق فوزا كبيرا في دورالـ 32 على لاعب الكويت بنتيجة 60/15. في حين ودع عبدالرحمن وائل البطولة بالهزيمة أمام لاعب كوريا لي داي هون صاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو والمصنف الأول عالميا، في منافسات وزن -68 كجم. وكان وائل قد تأهل لهذا الدور
وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات.
واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).
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