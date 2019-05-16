شاهد .. مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يلتقي في العاشرة مساء اليوم الخميس فريق الأهلي نظيره وضيفه إنبي على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدوري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الأهلي المباراة باحثاً عن الفوز الخامس على التوالي للاقتراب من حسم لقب الدوري الممتاز خاصة أن الفريق استطاع الفوز في آخر 4 مباريات على حساب المصري والطلائع والنجوم وسموحة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي برصيد 70 نقطة بعد 30 مباراة خاضها الفريق ، ويتبقى للفريق الأحمر 4 مباريات أمام إنبي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون خلال شهر مايو الجاري قبل أن يلعب الفريق ضد الزمالك في لقاء القمة والذي لم يتم تحديدها بعد.

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 31 مباراة ، ويسعى الفريق البترولي أيضاً لاستكمال صحوته خاصة أن إنبي حقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري على حساب الجونة ثم بتروجيت ثم الاتحاد السكندري.

ورغم أن الفريق البترولي تتسم لقاءاته ضد الأهلي دائماً بالندية إلا أن إنبي لم يعرف طعم الفوز على الفريق الأحمر منذ 3 فبراير 2015 وفاز الأهلي في آخر 3 لقاءات ضد إنبي.

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ويدخل الأهلي المباراة بصفوف شبه مكتملة مع عودة الثنائي محمود وحيد وعمرو جمال من الإصابة مع تأكد جاهزية

أيمن أشرف مدافع الفريق وارتداء واقي بسبب معاناته من كسر في الأنف ، ويفتقد الفريق خدمات أحمد الشيخ بجانب الثنائي المصاب كريم وليد نيدفيد وسعد سمير.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي والتونسي علي معلول للدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة للوسط والمغربي وليد أزارو وحسين الشحات "جيرالدو" ورمضان صبحي للهجوم.

في الوقت الذي يبحث إنبي عن تحقيق الفوز للاقتراب بشكل أكبر من البقاء بالدوري لأنه سيتقدم بالفريق للمركز السابع ويصبح بحاجة لنقطة واحدة في آخر لقاءين لضمان البقاء.

ويعتمد علي ماهر على تشكيلته التي تضم الحارس عبد العزيز البلعوطي وأمامه الرباعي إبراهيم يحيى ورامي صبري وعلي فوزي وأحمد سيد للدفاع ومحمد أشرف ومحمود غالي وأحمد شكري للوسط والكونغولي شيدراك لوكومبي وأحمد رفعت ومحمود قاعود للهجوم.