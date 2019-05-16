المقاصة يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي غدًا

يستأنف فريق مصر المقاصة تدريباته غدًا الجمعة، بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة جمال عمر لاعبيه راحة سلبية اليوم الخميس استعدادًا للقاء إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة 33 للدوري الممتاز. الخميس استعدادًا للقاء إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة 33 للدوري الممتاز. وكان الفريق البترولي قد لعب أمس الأربعاء مباراة ودية مع فريق شباب المقاصة مواليد 97 وتغلب الفريق الأول برباعية نظيفة. يحتل المقاصة المركز السادس في جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

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