اونلاين | Now Goal..مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر yalla shoot الاسطورة يلا شوت يوتيوب مباراة الهلال والشباب مباشر دوري بلس

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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر yalla shoot الاسطورة جوال يوتيوب دوري بلس تابع لايف، يستضيف الزعيم نظيره نادي الشباب في إطار منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري بن سلمان لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود من أجل حصد الثلاث نقاط وانتظار تعثر النصر أمام الباطن للتتويج باللقب، ونرصد النقل الحي يلا شوت الهلال والشباب مباشر Livehd7 كورة ستار بدون تقطيع.

الهلال والشباب بث مباشر يلا شوت، وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بانتصار الموج الأزرق على منافسه بهدف دون رد جاء عن طريق لاعب الوسط محمد ابراهيم كنو، ويأمل الهلال في تكرار تفوقه على الشباب على أمل عدم فوز العالمي لإسعاد الجماهير، وستنطلق مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم الخميس في الساعة العاشرة ونصف مساءاً بتوقيت المملكة السعودية، وستذاع المواجهة مباشرة عبر قناة Ksa Sports hd2 بتعليق عبدالله الحربي وقناة Dawri Plus 2 HD بتعليق حمادة العنزي.

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مباراة الهلال والشباب بث مباشر الاسطورة، ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الكروي الحالي بعدما جمع 66 نقطة خلف النصر المتصدر برصيد 67 نقطة، فيما يأتي الشباب بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة ويسعى للوز على مضيفه لضمان وضعيته بترتيب المسابقة، ونقدم رابط tab3live مشاهدة الهلال والشباب مباشر كورة اون لاين livehd7 بجودة عالية للمتابعين.

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وتقابل الهلال والشباب مباشر في 21 مناسبة من قبل على مدار التاريخ تفوق الزعيم في 12 مرة مقابل 4 انتصارات لليوث، وكان التعادل حاضراً بينهما في 5 مواجهات.

أعلن شاموسكا المدير الفني للهلال عن تشكيلة اللاعبين الأساسية: عبدالله المعيوف ياسر الشهراني – ديجينيك – محمدجحفلي – محمد البريك – عبدالملك الخيبري – محمد كنو – إدواردو – سالم الدوسري – جوميز – أحمد أشرف.