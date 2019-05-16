اونلاين | Ksa بلس: مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر livehd7 يلا شوت جوال الاسطورة ماتش الهلال والشباب تابع لايف الزعيم يواجه

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مباراة الهلال والشباب بث مباشر، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم DawriPlus في الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت الرياض، وستنقل قناة الرياضية السعودية اللقاء بالتعليق العربي للمعلق عبدالله الحربي، ونعرض رابط موقع الاسطورة Livehd7 مشاهدة مباراة الهلال اليوم في دوري بن سلمان بدون تقطيع اون لاين جولة الحسم.

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يلا شوت الهلال والشباب بث مباشر، وألتقى الفريقان في 21 مناسبة من قبل على مدار التاريخ انتصر الهلال في 12 مباراة مقابل أربع انتصارات للشباب، فيما كان التعادل حاضراً بينهما في الخمس لقاءات الأخرى، ونقدم للمتابعين نقل مباشر مباراة الهلال والشباب جوال DawriPlus بجودة عالية اتش دي.

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تشكيلة الهلال الرسمية أمام الشباب هي: عبدالله المعيوف – ياسر الشهراني – ديجينيك – محمدجحفلي – محمد البريك – عبدالملك الخيبري – محمد كنو – إدواردو – سالم الدوسري – جوميز – أحمد أشرف.