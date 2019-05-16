رياضة | نهضة يطرح التذاكر لجماهير الزمالك بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة يطرح التذاكر لجماهير الزمالك بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي فتح الباب أمام الجماهير المصري لشراء تذاكر مباراته أمام الزمالك بالمجان بشرط تقديم جواز السفر المصري فقط.

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ويستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته بمصر.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا اليوم الخميس يُشدد على ترحيب إدارة نهضة بركان بالزمالك وجماهيره.