رياضة | كريستيانو رونالدو يدخل القفص الذهبي

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قدم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس والبرتغال بطلب الزواج من صديقته جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الإسبانية

وظهر كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاما مع جورجينا (25 عاما) واضعين حول إصبعيهما خاتمين من نوع واحد، من صنع الشركة الفرنسية "Cariter".

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وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا ولدى رونالدو الابن كريستيانو جونيور يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا هما إيفا وماتيو.