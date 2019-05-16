اخبار الرياضه

رياضة | رسالة توتي إلى محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة توتي إلى محمد صلاح في نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فرانشيسكو توتي أسطورة روما الإيطالي بمحمد صلاح نجم منتخب مصر فريق الإنجليزي  بعد فوزه بلقب هداف .

 

وقال توتي لوسائل الاعلام الكويتية: "محمد صلاح لاعب عالمي وتطور مستواه بشكل رهيب لذلك أتمنى فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا من أجل محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون حيث سبق لهما اللعب لروما".

Advertisements

 

وظهر توتي للمرة الأولى بقميص روما فى 1992 وسجل للفريق 307 أهداف منها 250 هدفًا فى 619 مباراة في .

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا