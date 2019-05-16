رياضة | رسالة توتي إلى محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة توتي إلى محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فرانشيسكو توتي أسطورة روما الإيطالي بمحمد صلاح نجم منتخب مصر فريق ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي. وقال توتي لوسائل الاعلام الكويتية: "محمد صلاح لاعب عالمي وتطور مستواه بشكل رهيب لذلك أتمنى فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا من أجل محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون حيث سبق لهما اللعب لروما". Advertisements وظهر توتي للمرة الأولى بقميص روما فى 1992 وسجل للفريق 307 أهداف منها 250 هدفًا فى 619 مباراة في الدوري الإيطالي.

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