رياضة | ورطة على دكة الزمالك أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة على دكة الزمالك أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات محمد عنتر صانع ألعاب فريق الزمالك خارج حسابات السويسرى كريستيان جروس مدرب الفريق في رحلة المغرب للإصابة قبل مواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية.

ويعاني محمد عنتر من الإصابة في العضلة الأمامية والتي ستحرمه من مباراة نهضة بركان رغم أن كريستيان جروس كان يعتمد عليه كبديل مميز يمكن أن يصنع الفارق.

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ويستعد الزمالك للسفر إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.