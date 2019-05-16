رياضة | عاجل.. حل وسط ينهي أزمة بث مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حل وسط ينهي أزمة بث مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أزمة إذاعة مباراة الأهلي أمام إنبي والمقرر لها اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ضمن مباريات الدوري المصري بعد أن سمح مجلس الإدارة ببث اللقاء رغم منع دخول الإعلانات لملعب بتروسبورت.

وكان الأهلي قد قرر عدم إذاعة مباراته أمام إنبي بسبب عدم التزام الشركة الراعية "بريزنتيشن" بسداد المستحقات بسداد المستحقات الخاصة بالقلعة الحمراء كما قرر منع دخول الإعلانات لبتروسبورت والتي سيظل مصيرها غامضًا من لقاء اليوم.

Advertisements

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 متفوقًا بفارق 4 نقاط على الزمالك صاحب المركز الثاني.