رياضة | رئيس الزمالك "عازم" اللاعبين على الفطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك "عازم" اللاعبين على الفطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام رئيس نادي الزمالك عزومة إفطار للاعبي الفريق والجهاز الفني قبل التوجه إلى مطار القاهرة بعد الإفطار من أجل السفر في التاسعة مساء اليوم الخميس على متن طائرة خاصة إلى المغرب.

ويتقابل الزمالك مع بطل المغرب يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي البطولة القارية بالمغرب، على أن يقام لقاء العودة يوم 26 مايو ببرج العرب.

ويأتي حفل الإفطار الذي أقيم في صالة 1 بمقر النادي الأبيض من أجل تحفيزهم وتأكيد الثقة الكاملة فيهم على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب تساهم في رفع المعنويات وتسهيل مأمورية الزمالك في لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجاري على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وكان الزمالك خاض مرانه الأخير على ملعب النادي ثم توجه اللاعبين إلى الصالة تلبية لدعوة الإفطار التي وجهها لهم مجلس إدارة الزمالك.