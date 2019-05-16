انت الان تتابع الخطيب يعاقب محمد كامل.. ويمنع إذاعة مباريات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

الخطيب ومحمد كامل

قرر النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة إنبي، لعدم التزام الشركة الراعية «بريزنتيشن» بسداد المستحقات للنادي الأحمر، علمًا بأن المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات مسابقة الدوري الممتاز؛ ويدخل المارد الأحمر لقاء الليلة متصدرًا جدول ترتيب الدوري، حيث فاز في 22 مباراة وخسر في 4 وتعادل في مثلها، وسجل 49 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة، وتعادل في 12، وسجل 36 هدفًا ودخل مرماه 38 هدفًا.

وعلم «التحرير» أن هناك اتفاقا تم بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومحمد كامل، رئيس شركة بريرنتيشن، يفيد أنه سيتم إرسال 20 مليون جنيه للقلعة الحمراء، خلال 10 أيام من الاتفاق، الذي تم عقده في يوم 5 مايو الماضي. وفي يوم 14 من الشهر ذاته، أرسل الأهلي خطابًا إلى بريرنتيشن، يخطره فيه بأن الفترة

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