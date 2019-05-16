الامارات | محمد صلاح في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة للنجم المصري هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، وهو يقضي أجازته في دبي عقب نهاية مباريات الدوري الإنجليزي وفي أجازته القصيرة الذي حصل عليها قبل العودة إلى تدريبات فريقه الإنجليزي من أجل الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا والذي يتواجه فيه فريقه الإنجليزي مع فريق توتنهام الإنجليزي في الأول من يونيو المقبل.



وقال الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي: "تواصل دبي استقطابها لمشاهير ونجوم الرياضة حيث يستمتع نجم الكرة العالمية محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بقضاء اجازته في إمارة دبي التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية للنجوم على مستوى العالم