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الامارات | محمد صلاح في دبي

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة للنجم المصري هداف وفريق محمد صلاح، وهو يقضي أجازته في دبي عقب نهاية مباريات الدوري الإنجليزي وفي أجازته القصيرة الذي حصل عليها قبل العودة إلى تدريبات فريقه الإنجليزي من أجل الاستعداد لنهائي والذي يتواجه فيه فريقه الإنجليزي مع فريق توتنهام الإنجليزي في الأول من يونيو المقبل.


وقال الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي: "تواصل دبي استقطابها لمشاهير ونجوم حيث يستمتع نجم الكرة العالمية محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بقضاء اجازته في إمارة دبي التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية للنجوم على مستوى العالم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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