شكرا لقرائتكم حمدى النقاز فى مران الزمالك بعد إخلاء سبيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد التونسى حمدى النقاز، ظهير أيمن الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الخميس، بعد غيابه عن مران الأمس بسبب واقعة إلقاء القبض عليه.

وتم ضبط حمدى النقاز بالأمس أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، بمدينة الشيخ زايد قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

واختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حلمى زامورا قبل قليل استعدادا للسفر إلى المغرب التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

وخاض المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك تدريبات منفرده بالكرة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية لإصابته بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.