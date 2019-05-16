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شكرا لقرائتكم نهضة بركان لجمهور الزمالك : الحضور مجانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحبت إدارة نادى نهضة بركان المغربى ببعثة الزمالك وذلك قبل مغادرتها للقاهرة فى التاسعة من مساء اليوم متوجهة إلى المغرب استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقين، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.
وحددت إدارة الفريق المغربي فى بيان طريقة حضور جماهير الزمالك لمباراة فريقها وذلك بشكل مجانى بإظهار جواز السفر المصرى الخاص بهم.
ويسافر الثنائى محمود جنش وعماد السيد حراس مرمى الفريق ضمن بعثة الأبيض التى ستتوجه إلى المغرب رغم عدم مشاركتهما فى المباراة حيث يغيب جنش للإيقاف بينما يأتى غياب عماد السيد للإصابة التى لحقت به فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى ويأتى سفرهما لدعم عمر صلاح حارس الفريق الصاعد الذى سيحرس مرمى الأبيض فى موقعة نهضة بركان.
نهضة بركان
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