حمادة طلبة أمل بتروجت للهروب من الهبوط...

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جدة - عمرو شويل بدأ محمد عودة المدير الفنى لبتروجت، فى تجهيز حمادة طلبة مدافع الفريق لقيادة خط الدفاع أمام سموحة فى الجولة الـ33 لمباريات الدوري المصري الممتاز .
مباراة سموحة وبتروجت تعد من أهم مباريات الأسبوع نظرا لحساسية موقف الفريقين حيث يحتل الفريق السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الفريق البترولى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة وفوز أى من الفريقين يعنى بقائه بالدورى بشكل رسمى، بينما الخسارة تعنى اقتراب أحدهما من الهبوط للقسم الثانى .
كان حمادة طلبه قد غاب عن لقاء الفريق الماضى أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف وظهر على الفريق تاثره الشديد بغياب قائده عن المباراة .
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