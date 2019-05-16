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جدة - عمرو شويل يواجه الاهلي فريق انبى في العاشرة من مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري، حيث ستقام المباراة على ملعب "بتروسبورت".

ويبحث الفريق الأحمر عن مواصلة صحوته خلال مسابقة الدوري الممتاز، من خلال تحقيق فوزاً هاماً يضمن له الاستمرار في صدراة الدوري، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

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مشاهدة مباراة الاهلى وانبى بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 اون لاين في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلى وانبى بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 اون لاين في الدوري المصري، ويدخل الاهلى المباراة وهو يتربع على صدراة جدول الدوري برصيد 70 نقطة، يليه كل من الزمالك وبيراميدز بنفس عدد النقاط وهو 66 نقطة لكل منهما.

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق انتصاراً يجعله ينفرد بصدراة الدوري، خاصة أنه قد لعب مباريات أكثر من غريمه التقليدي الزمالك الذي ينافسه بقوة على اللقب.

مشاهدة مباراة الاهلى وانبى بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 اون لاين في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلى وانبى بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 اون لاين في الدوري المصري، بينما يدخل انبى المباراة وهو يبحث عن فوزاً يقوده إلى مركز جيد يضمن به تواجده في مسابقة الدوري خلال الموسم المقبل.

ويحتل انبى حالياً المركز التاسع برصيد 36 نقطة، أي أنه لازال مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية، خاصة أنه تفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ17 وهو سموحة الذي يمتلك 35 نقطة.

مشاهدة مباراة الاهلى وانبى بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 اون لاين في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلى وانبى بث مباشر اليوم الخميس 16-5-2019 اون لاين في الدوري المصري، وأعلن الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلى عن قائمة مباراة انبى، حيث جاءت كالتالي، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد طارق ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وهشام محمد ووليد أزارو ومروان محسن.

وشهدت القائمة استبعاد النيجيري جونيور أجايي والحارس علي لطفي نظراً لتعرضهم للإصابة.