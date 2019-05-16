شكرا لقرائتكم محمد صلاح يصل القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي، إلى القاهرة في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم. ومن المقرر أن يتواجد محمد صلاح فى القاهرة لمدة ثلاثة أيام، لقضاء أجازة قصيرة برفقة العائلة. واصطحب محمد صلاح معه فى القاهرة ابنته مكه وزوجته وفور وصوله توجه لمنزله الكائن فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

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