شكرا لقرائتكم لاعب سموحة يعود لخريطة صفقات الزمالك الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد إسلام صالح لاعب وسط فريق سموحة، لدائرة الصفقات الصيفية المرشحة للانتقال لنادي الزمالك خلال الميركاتو المقبل، بعد فسخ خط مفاوضات مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلم "الخليج 365"، قيام مسئولى الزمالك، بالتفاوض مع لاعب وسط سموحة، للحصول على موافقة للانتقال للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى، ورحب اللاعب بإتمام الصفقة حال موافقة النادي السكندري على رحيله فى الصيف المقبل.

وكان إسلام صالح أحد الصفقات المطلوبة بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الماضي لكن تمسك النادي السكندري باستمراره ولم تكتمل الصفقة، وأكتفى مسئولو الأهلي وسموحة بإتمام صفقة المدافع ياسر إبراهيم المنتقل للقلعة الحمراء فى يناير الماضى.