شكرا لقرائتكم عنتر خارج قائمة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبعدت إصابة القدم التى يعانى منها محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، اللاعب عن حسابات السويسرى كريستيان المدير الفنى للفريق الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربي فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويسافر الزمالك إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل.

وخاض الزمالك تحت قيادة جروس، مرانه الأخير فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب النادى ثم توجه اللاعبين لتناول الإفطار مع مجلس إدارة القلعة البيضاء فى مقر النادى قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولى من أجل السفر إلى المغرب فى التاسعة مساء اليوم.

ويعانى عنتر من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية خلال الفترة الأخيرة ونقل لجروس تلك المسألة فى الساعات الماضية.