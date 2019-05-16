شكرا لقرائتكم لتوجيه آخر النصائح .. مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك على مائدة الإفطار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، اللاعبين والجهاز الفنى على مائدة حفل إفطار جماعى قبل ساعات من السفر إلى المغرب فى التاسعة مساء اليوم لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل.

وقبل توجه اللاعبين إلى مطار القاهرة للسفر على متن طائرة خاصة، استقبلهم رئيس نادي الزمالك فى حفل الإفطار بصالة "1" بمقر القلعة البيضاء من أجل تحفيزهم وتأكيد الثقة الكاملة فيهم على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب تساهم فى رفع المعنويات وتسهيل مأمورية الفريق الأبيض فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب فى الإسكندرية.

وكان الزمالك قد خاض مرانه الأخير منذ قليل على ملعب النادى ثم توجه اللاعبين إلى الصالة تلبية لدعوة الإفطار التى وجهها لهم مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور