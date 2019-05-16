شكرا لقرائتكم "وقفة رجالة" .. هكذا يستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أن مباراة فريقه مع الداخلية صعبة للغاية رغم هبوط الأخير للقسم الثانى . أوضح المنياوى فى تصريحات خاصة : "حصد النقاط الثلاث للاسماعيلى للخروج من دوامة النتائج المتراجعة يحتاج "وقفة رجالة" من اللاعبين لإنهاء هذه الازمة التى تؤرق الشارع الاسماعيلاوى بشدة" ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. Advertisements وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى. ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "وقفة رجالة" .. هكذا يستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.