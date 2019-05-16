شكرا لقرائتكم أيمن أشرف ينهى قلق جهاز الفراعنة .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثلج أيمن أشرف قلب دفاع الأهلى، صدر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيري بجاهزيته الفنية للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعى بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرا فى "أنفه".

وظهر أشرف مرتديا "ماسك" طبي الأمر الذى أثار قلق جهاز الفراعنة قبل أن يرجع اللاعب ذلك إلى عدم تعرضه لأي صدمات في منطقة الأنف مؤكدآ أن الجهاز الطبي بالأحمر أكد قدرته علي المشاركة في المباريات بداية من مباراة إنبي الليلة.

ويواجه الأهلي مع إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.