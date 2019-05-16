شكرا لقرائتكم سلة الجزيرة تبحث عن بديل للتونسي "براع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل الجهاز الفنى لسلة الجزيرة البحث عن لاعب محترف لضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلا من التونسى حمدى براع اللاعب المحترف و الذى انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضى .
ويدرس الجهاز الفنى بقيادة محمد الكردانى السيرة الذاتية لأكثر من محترف أخر عن طريق متابعة الفيديوهات التى يعرضها وكلاء اللاعبين على الجهاز الفنى
ورفض الجهاز الفنى تجديد التعاقد مع براع ، فى ظل الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق بدماء جديدة
يذكر أن الجزيرة احتل المركز الثانى فى بطولة دورى السوبر ، بعد الهزيمة امام الزمالك فى المباراة الفاصلة
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