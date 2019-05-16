شكرا لقرائتكم شقيقه ووكيل أعماله: ديبالا غير مرتاح.. وسيترك يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن غوستافو، شقيق الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أن "هناك فرصة جيدة لشقيقه للرحيل عن يوفنتوس، لأنه بحاجة إلى التغيير. العديد من اللاعبين غير مرتاحين هناك".

وابتعد ديبالا عن التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة، وذكرت العديد من التقارير الصحافية أن ماسيمليانو أليغري مدرب الفريق وضعه على قائمة الراحلين.

ويبدو أن الشعور متبادل بعدما أكد غوستافو ديبالا هذا الأمر في مقابلة صوتية مع البرنامج الإذاعي الأرجنتيني "فوتبوليميكو".

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وقال غوستافو: نعم، هناك فرصة جيدة بأنه سيترك يوفنتوس، بكل تأكيد، هو بحاجة لتغيير، لا يمكنني القول أين سيذهب، ولكن هناك فرصة قوية لكي يرحب باولو. بالطبع هو ليس سعيدا هناك، باولو ليس الوحيد، هناك لاعبين آخرين غير سعداء.

ولكن، غوستافو، أكد أن باولو لم يكن لديه أي أزمة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن المشكلة كانت استخدام أليغري للاعبين.

وقال: إن كريستيانو شخص رائع ولم تكن هناك أي مشكلة بينهما. لديهما علاقة جيدة. كان هناك القليل من سوء الفهم في الناحية التكتيكية لاسيما وانهما يلعبان في نفس المركز.