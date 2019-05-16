بداية قوية لفيدرر ونادال وديوكوفيتش وأوساكا في دورة روما

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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حقق السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا عودة موفقة الى دورة روما لكرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، وذلك بفوزه السهل على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-3 في الدور الثاني.

وكان من المفترض أن يخوض السويسري البالغ 37 مباراته الأولى في روما منذ 2016 حين خرج من ربع النهائي على يد النمسوي دومينيك تييم قبل أن يقرر في الموسمين الماضيين التغيب عن دورات الملاعب الترابية، الأربعاء لكن الأمطار تسببت في تأجيل جميع المباريات الى الخميس، ما يفرض على اللاعبين خوض مباراتين في يوم واحد.

ويلتقي فيدرر الذي لم يسبق له الفوز بهذه الدورة لكنه وصل الى مباراتها النهائية أربع مرات أعوام 2003 و2006 و2013 و2015، في وقت لاحق الخميس مع الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف 15.

وفي المقابل، بدأ الإسباني رافايل نادال الثاني سعيه للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا والتاسعة في مسيرته، بفوز كاسح على الفرنسي جيريمي شاردي 6-صفر و6-1، من أجل مواجهة الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور الثالث اليوم أيضا.

وحجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول بطاقته الى الدور الثالث دون عناء بفوز سهل على الكندي دينيس شابوفالوف 6-1 و6-3.

ويلعب ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الالماني فيليب كولشرايبر او الايطالي ماركو تشيكيناتو.

وعلى غرار فيدرر ونادال وديوكوفيتش، لم تجد اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا صعوبة في بلوغ الدور الثالث بفوزها على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 6-3 و6-3.

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واحتاجت اليابانية الى ساعة و42 دقيقة لكي تجدد فوزها على تشيبولكوفا، بعد أن تغلبت عليها الأسبوع الماضي في الدور الأول لدورة مدريد، وتحقق فوزها الرابع على السلوفاكية من أصل أربع مواجهات بينهما.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها أوساكا الدور الثالث في روما من أصل ثلاث مشاركات، إذ انتهى مشوارها عام 2017 عند الدور الأول، ثم خرجت من الثاني العام الماضي على يد الرومانية سيمونا هاليب.

وتحتاج اليابانية البالغة 21 عاما الى بلوغ ربع النهائي على أقل تقدير لكي تحتفظ بصدارة ترتيب المحترفات.

وتلتقي بطلة فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019 في الدور الثالث الخميس أيضا الرومانية ميخاييلا بوزارنيسكو التي حجزت بطاقتها بانسحاب منافستها الألمانية يوليا غورغيس السادسة عشرة في المجموعة الثالثة والنتيجة 4-4 بعدما تبادلتا الفوز بالمجموعتين الاولى والثانية 6-4 و3-6 تواليا.

وبلغت الدور الثالث ايضا الهولندية كيكي برتنز السادسة بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-2 و4-6 و7-5، والإسبانية غاربيني موغوروتسا بفوزها على الأميركية دانييل كولينز 6-4 و4-6 و6-2، فيما ودعت الأميركية سلون ستيفنز السابعة من الدور الثاني بخسارتها أمام البريطانية جوهانا كونتا 7-6 (7-3) و4-6 و1-6.

وكان النمسوي دومينيك تييم الخامس أبرز ضحايا الخميس إذ انتهى مشواره عند الحاجز الأول بخسارته في الدور الثاني (أعفي من الدور الأول) أمام الإسباني فرناندو فرداسكو 6-4 و4-6 و5-7 في آخر مشاركة له قبل خوض بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث يأمل تكرار سيناريو 2018 حين وصل الى النهائي.

ومن جهته، لم يجد الياباني كي نيشيكوري السادس صعوبة في تخطي الأميركي تايلور فريتز بالفوز عليه 6-2 و6-4.