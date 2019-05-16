شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب سموحة يعود لخريطة صفقات الزمالك الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم "سوبر كورة"، قيام مسئولى الزمالك، بالتفاوض مع لاعب وسط سموحة، للحصول على موافقة للانتقال للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى، ورحب اللاعب بإتمام الصفقة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. لاعب سموحة يعود لخريطة صفقات الزمالك الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.