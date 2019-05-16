شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى لـ "لاعبى الإسماعيلى": مباراة الداخلية تحتاج "وقفة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى إن مباراة فريقه مع الداخلية صعبة للغاية رغم هبوط الأخير للقسم الثانى . وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "حصد النقاط الثلاث للإسماعيلى للخروج من دوامة النتائج المتراجعة يحتاج "وقفة رجالة" من اللاعبين لإنهاء هذه الازمة التى تؤرق الشارع الاسماعيلاوى بشدة". ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام . Advertisements وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

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