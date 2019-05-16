شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر يخرج من حسابات جروس فى رحلة الزمالك للمغرب بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج محمد عنتر، صانع ألعاب فريق الزمالك، من حسابات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، للفريق من رحلة المغرب بسبب الإصابة التى يعانى منها فى القدم.

ويستعد الزمالك للسفر إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، وذلك على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

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وخاض الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، مرانه الأخير فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب النادى ثم توجه اللاعبين لتناول الإفطار مع مجلس إدارة القلعة البيضاء فى مقر النادى قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولى من أجل السفر إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن إن عنتر ما زال يعانى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية خلال الفترة الأخيرة ونقل للسويسرى كريستيان جروس تلك المسألة فى الساعات الماضية.