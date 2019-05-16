شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتزل هانى سعيد بنهاية الموسم.. المقاصة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد مجد عضو مجلس إدارة مصر المقاصة أن مسألة اعتزال هانى سعيد قائد الفريق الفيومى فى يده لوحده ولا أحد يستطيع إرغامه على أى قرار خاصة وأنه أمر شخصى .

كانت هناك بعض الأنباء قد أكدت أن الموسم الحالى سيكون الأخير لهانى سعيد فى الملاعب بعد وصوله لعامه الـ39 ، وإتجاه اللاعب للعمل الإدارى داخل نادى مصر المقاصة ، فى الوقت الذى أكد أحد المقربين من اللاعب رغبته فى الإستمرار فى الملاعب .

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وأضاف مجد أن دور هانى سعيد لا يقتصر على أنه لاعب داخل الملعب فقط ولكنه له دور قيادى وأخر نفسى مع اللاعبين زملائه من صغار السن والذى يعتبرونه المثل خاصة وأن الفريق قام بالتعاقد مع عدد من لاعبى القسم الثانى قليلى الخبرة الذين يحتاجون للاعب بحجم هانى سعيد لإكتساب الثقة رويدا رويدا .

واختتم عضو مجلس ادارة المقاصة حديثه بأنه يتمنى أن يستكمل هانى سعيد مشواره مع المقاصة فى الموسم المقبل ولو موسم أخر على أقل تقدير .