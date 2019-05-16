شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يهزم على ماهر 3/1 قبل صدام بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة مساء اليوم الخميس يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المثيرة التى تجمع الأهلى مع إنبى على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة 30 لمسابقة الدوري العام .

الأهلي يدخل لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري، حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف واهتزت شباكه 18 مرة ، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

مباراة الليلة تعد المواجهة الرابعة على ماهر المدير الفنى لإنبى أمام ناديه السابق الأهلى حيث تلقى ثلاثة هزائم وحقق فوزاً وحيداً ولكنه كان مؤثراً للغاية حيث تسبب فى خسارة المارد الأحمر لبطولة كأس مصر .

المواجهة الأولى

فى موسم 2017، كان على ماهر على رأس الإدارة الفنية لفريق الأسيوطى سابقاً، وقاد ماهر الفريق فى أول مواسمه بالدورى العام لمواجهة القلعة الحمراء بالدور الأول من الدورى، فى الجولة السابعة من عمر المسابقة وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد

المواجهة الثانية

جمعت الفريقين بالدور الثانى من الدورى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، ونجح الأهلى أيضا فى الفوز على الأسيوطى بهدف دون رد سجله وليد سليمان .

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المواجهة الثالثة

شهدت فوز الأسيوطى على الأهلى بهدف دون رد سجله عمر كمال عبد الواحد، فى أبريل 2018، فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ليودع الأحمر البطولة فى مفاجأة مدوية.

المواجهة الرابعة

شهدت فوز الاهلى على انبى "بقيادة على ماهر" بهدفين مقابل هدف فى الدور الاول لدوري هذا الموسم ، سجل هدفى المارد الاحمر أيمن أشرف وأجاى وهدف الفريق البترولى محمود قاعود.