شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يجهز " طلبة" لقيادة دفاع بتروجت أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يجهز محمد عودة المدير الفنى لبتروجت حمادة طلبة مدافع الفريق لقيادة خط دفاع الفريق أمام سموحه فى الجولة الـ33 للدورى .

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وتعد مباراة سموحه وبتروجت واحدة من أهم مباريات الأسبوع نظرا لحساسية موقف الفريق حيث يحتل الفريق السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة ، بينما يحتل الفريق البترولى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة وفوز أى من الفريقين يعنى بقائه بالدورى بشكل رسمى ، بينما الخسارة تعنى اقتراب أحدهما من الهبوط للقسم الثانى .

كان حمادة طلبه قد غاب عن لقاء الفريق الماضى أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف وظهر على الفريق تاثره الشديد بغياب قائده عن المباراة .