صور.. نجوم الرياضة والإعلام فى عزاء خال الناقد الرياضى عصام شلتوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام على تقديم واجب العزاء للناقد الرياضى عصام شلتوت والعائلة فى وفاة خاله العمدة صلاح شلتوت الذى وافته المنية أمس الأربعاء وأقيم العزاء بميدان شلتوت بالطالبية. حضر العزاء خالد جلال المدير الفنى الأسبق للزمالك والنقاد الرياضيين جمال العاصى وإبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى وعمرو جاد رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة وياسر عبد العزيز بالأخبار وعادل عقل مدير لجنة الحكام الرئيسة السابق، ومحمد صبحى ومحمد خطاب ومحمد عبد اللطيف ومحمد أبوعوض وجمال أبو الفضل . كما حضر المستشار بالجنايات عادل عبد الهادى وعاطف أباظة محمد دسوقى مدير الكرة السابق بالشرقية للدخان وعدد كبير من عائلات الطالبية لتقديم واجب العزاء فى وفاة الراحل صلاح شلتوت. Advertisements

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