شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 7 محجبات فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتزام بفريضة الحجاب لم يمنع عدد من النجمات من ممارسة رياضتهم المفضلة و تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الدولى والأفريقى فى مختلف اللعبات، ما أعطى لكثير من الفتيا الأمل فى ممارسة أى رياضة دون عائق .

و يرصد الخليج 365 أشهر 7 نجمات محجبات فى الملاعب المصرية فى التقرير التالى :

تعد سارة سمير نجمة رفع الأثقال من أبرز نجمات الرياضة المحجبات ، حيث إنها تعد صائدة الذهب فى جميع البطولات التى تشارك فيها ، لاسيما وإنها حصلت على برونزية اولمبياد البرازيل الأخيرة وسط الطموح فى حصد ذهبية طوكيو 2020 .

هداية ملاك بطلة التايكوندو تعد من أبرز نجمات الرياضة المحجبات أصحاب الإنجازات ، حيث إنها حصلت أيضا على برونزية أولمبياد ري ودى جانيرو 2016 الأخيرة .

دعاء الغباشى نجمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية و نادى الشمس تعد من أشهر نجمات الرياضة ، خاصة فى ظل تمسكها بحجابها الشرعى فى مختلف البطولات التى تستوجب ارتداء ملابس البحر فى الكرة الطائرة الشاطئية .

مى هشام كابتن فريق كرة اليد بالنادى الأهلى من أبرز نجمات الرياضة المحجبات ، وهى لاعبة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات ، لاسيما أنها حصلت مع فريقها هذا الموسم على العديد من الألقاب أبرزها، الدورى و الكأس و دورى السوبر.





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أما مريم متولى لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فتعد من أبرز نجمات الفريق الأحمر المحجبات ، لا سيما و إنها لاعبة صاحبة قدرات فنية قوية و نجحت فى الحصول على العديد من الألقاب مع الأهلى و أفضل لاعبة مركز 3 فى البطولة العربية الأخيرة .

كما أن فايزة حيدر تعد أول مدربة كرة قدم معتمدة من الإتحاد الإنجليزى ، و مدربة منتخب المعاقين و لاعبة نادى الطيران، لم يمنعها الحجاب من مواصلة مشوارها للوصول إلى الإنجازات فى عالم كرة القدم النسائية .





جيانا فاروق نجمة الكاراتيه، تعد من أبرز النجمات المحجبات فى الملاعب المصرية ، خاصة أنها استطاعت أن تحقق بطولة العالم 7 مرات متتالية .



