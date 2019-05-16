أشهر 7 محجبات فى الملاعب المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتزام بفريضة الحجاب لم يمنع عدد من النجمات من ممارسة رياضتهم المفضلة و تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الدولى والأفريقى فى مختلف اللعبات، ما أعطى لكثير من الفتيا الأمل فى ممارسة أى رياضة دون عائق .
و يرصد الخليج 365 أشهر 7 نجمات محجبات فى الملاعب المصرية فى التقرير التالى :سارة سمير
تعد سارة سمير نجمة رفع الأثقال من أبرز نجمات الرياضة المحجبات ، حيث إنها تعد صائدة الذهب فى جميع البطولات التى تشارك فيها ، لاسيما وإنها حصلت على برونزية اولمبياد البرازيل الأخيرة وسط الطموح فى حصد ذهبية طوكيو 2020 .
هداية ملاك
هداية ملاك بطلة التايكوندو تعد من أبرز نجمات الرياضة المحجبات أصحاب الإنجازات ، حيث إنها حصلت أيضا على برونزية أولمبياد ري ودى جانيرو 2016 الأخيرة .
دعاء الغباشى نجمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية و نادى الشمس تعد من أشهر نجمات الرياضة ، خاصة فى ظل تمسكها بحجابها الشرعى فى مختلف البطولات التى تستوجب ارتداء ملابس البحر فى الكرة الطائرة الشاطئية .مى هشام
مى هشام كابتن فريق كرة اليد بالنادى الأهلى من أبرز نجمات الرياضة المحجبات ، وهى لاعبة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات ، لاسيما أنها حصلت مع فريقها هذا الموسم على العديد من الألقاب أبرزها، الدورى و الكأس و دورى السوبر.
أما مريم متولى لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فتعد من أبرز نجمات الفريق الأحمر المحجبات ، لا سيما و إنها لاعبة صاحبة قدرات فنية قوية و نجحت فى الحصول على العديد من الألقاب مع الأهلى و أفضل لاعبة مركز 3 فى البطولة العربية الأخيرة .
فايزة حيدر
كما أن فايزة حيدر تعد أول مدربة كرة قدم معتمدة من الإتحاد الإنجليزى ، و مدربة منتخب المعاقين و لاعبة نادى الطيران، لم يمنعها الحجاب من مواصلة مشوارها للوصول إلى الإنجازات فى عالم كرة القدم النسائية .
جيانا فاروق نجمة الكاراتيه، تعد من أبرز النجمات المحجبات فى الملاعب المصرية ، خاصة أنها استطاعت أن تحقق بطولة العالم 7 مرات متتالية .
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