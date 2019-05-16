الجزيرة يبحث عن دوبلير براع محترف السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لفريق سلة الجزيرة عن لاعب محترف لضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ، بدلا من التونسى حمدى براع اللاعب المحترف و الذى انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضى .
ويدرس الجهاز الفنى بقيادة محمد الكردانى السيرة الذاتية لأكثر من محترف أخر عن طريق متابعة الفيديوهات التى يعرضها وكلاء اللاعبين على الجهاز الفنى.
ورفض الجهاز الفنى تجديد التعاقد مع براع ، فى ظل الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق بدماء جديدة .
يذكر أن الجزيرة احتل المركز الثانى فى بطولة دورى السوبر ، بعد الهزيمة امام الزمالك فى المباراة الفاصلة.
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