شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يبحث عن دوبلير براع محترف السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لفريق سلة الجزيرة عن لاعب محترف لضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ، بدلا من التونسى حمدى براع اللاعب المحترف و الذى انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضى .

ويدرس الجهاز الفنى بقيادة محمد الكردانى السيرة الذاتية لأكثر من محترف أخر عن طريق متابعة الفيديوهات التى يعرضها وكلاء اللاعبين على الجهاز الفنى.

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ورفض الجهاز الفنى تجديد التعاقد مع براع ، فى ظل الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق بدماء جديدة .

يذكر أن الجزيرة احتل المركز الثانى فى بطولة دورى السوبر ، بعد الهزيمة امام الزمالك فى المباراة الفاصلة.