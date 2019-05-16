شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يقيم إفطاراً للاعبين قبل رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الوقت الجارى، حفل إفطار للاعبى الفريق والجهاز الفنى قبل التوجه إلى مطار القاهرة بعد الإفطار من أجل السفر فى التاسعة من مساء اليوم الخميس وذلك على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

وجاء حفل إفطار مجلس الزمالك المقام حاليا فى صالة 1 بمقر النادى الأبيض من أجل تحفيزهم وتأكيد الثقة الكاملة فيهم على تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب تساهم فى رفع المعنويات وتسهيل مأمورية الفريق الأبيض فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب فى الإسكندرية.

وكان الزمالك قد خاض مرانه الأخير منذ قليل على ملعب النادى ثم توجه اللاعبين إلى الصالة تلبية لدعوة الإفطار التى وجهها لهم مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.