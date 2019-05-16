مران الزمالك قبل السفر للمغرب.. عودة النقاز.. وتدريب منفرد لبوطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الزمالك تدريباته على ملعب النادى منذ قليل قبل السفر إلى المغرب فى التاسعة من مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.
وانتظم التونسي حمدي النقاز الظهير في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بعدما تغيب عن تدريب الأمس، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، على خلفية ضبطه أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، أمس الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد.
وواصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك أداء تدريباته منفرده بالكرة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية في ظل إصابته بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري.
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