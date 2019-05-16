رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر دوري بلس يلا شوت kora star الاسطورة كورة ستار بث مباشر...

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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر دوري بلس plus، الاتحاد وأحد بث مباشر يلا شوت كورة ستار مباراة الاتحاد بث مباشر رابط مباراة الاتحاد كورة لايف live، وقرر الجهاز الفني للاتحاد منح اللاعبين كريم الأحمدي ومروان داكوستا اجازة طويلة الأمد بعد ضمان البقاء قبل الانضمام لمعسكر المنتخب المغربي استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي ستقام في مصر في الفترة من منتصف شهر يونيو ويوليو، على أن يعودا للانضمام لمعسكر الفريق الخارجي وبالتالي فسيتغيبان عن مباراة الليلة.

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