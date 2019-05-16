الليلة الأهلي يٌلاقي إنبي في مسيرة الحفاظ علي لقب الدوري الممتاز 2019

متابعي موقعنا المتميز عرب فور نيوز في كل مكان، يسعدنا أن نقدم لكم في هذا التقرير كل تفاصيل مباراة الأهلي وإنبي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة ال30، من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019، ويدخل الأهلي اللقاء كما هي كل مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، وهو شعار الفوز ولا بديل عنه وأن الفوز سيأتي حتي بعد الدقيقة 90، وأن الروح العالية والإجتهاد وبذل الجهد هو السبيل الوحيد لتحقيق البطولة.

الأهلي خاض 30 مباراة قبل هذا اللقاء، ورصيده من النقاط 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، فاز في 12 مباراة وخسر في 4 وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبوه 49 هدف ودخل مرماه 18 هدف.

بينما يدخل فريق إنبي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، مع أن الفريق في المركز التاسع إلا أن الفريق لم يضمن بقاءه بالدوري حتي الأن ومهدد بالهبوط، وإنبي لعب قبل هذا اللقاء 31 مباراة فاز في 8 مباراة وإنهزم في 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة، وسجل لاعبي إنبي 36 هدف ودخل مرماة 38 هدف.

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التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم

حراسة المرمي (محمد الشناوي)

خط الدفاع (أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، احمد فتحي)

خط الوسط (عمرو السولية،حمدي فتحي،صالح جمعه،رمضان صبحي، حسين الشحات)

خط الهجوم (وليدأزارو)

القنوات الناقلة وملعب المباراة وتوقيت المباراة