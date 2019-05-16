الأهلي يحقن صالح جمعة لتجهيزه لمواجهة إنبى الليلة

كتب محمد عراقى

حصل صالح جمعة لاعب وسط الأهلى على حقنة مسكنة صباح اليوم الأربعاء قبل مواجهة انبي المرتقبة، من قبل خالد محمود رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

ويعانى صالح جمعة من آلام فى ذراعه، منذ مشاركته فى مواجهة سموحة الماضية والتي شهدت سقوطه على ذراعه.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.