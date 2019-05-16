نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته أمام الزمالك مجانًا للجماهير المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي وضعه التذاكر الخاصة بمباراته أمام نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رهن إشارة جماهير القلعة البيضاء مجانًا بشرط توافر جواز سفرهم المصري.

ويستضيف فريق نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية قبل أن يحل ضيفًا يوم 26 من الشهر ذاته بمصر.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا اليوم الخميس يُشدد على ترحيب إدارة نهضة بركان بالزمالك والوفد المرافق له ولجماهيره.