محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة قبل السفر إلى المغرب؛ استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.
وانتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما تغيب عن تدريب الأمس بسبب احتجازه في قسم الشيخ زايد بسبب قيادة سيارة غير مرخصة.
وواصل خالد بوطيب أداء تدريباته منفرده بالكرة لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية في ظل إصابته بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري.
ومن المقرر أن يُقيم رئيس نادي الزمالك إفطار للاعبى الفريق والجهاز الفني قبل التوجه إلى مطار القاهرة بعد الإفطار للسفر في التاسعة من مساء اليوم على متن طائرة خاصة إلى المغرب.
ويأتي حفل إفطار رئيس الزمالك المقام في صالة 1 بمقر النادي؛ لتحفيز اللاعبين وتأكيد الثقة الكاملة فيهم على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب تساهم في رفع المعنويات وتسهيل مأمورية الفريق الأبيض في لقاء العودة الذي سيقام يوم 26 من شهر مايو الجاري على استاد برج العرب في الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك.. انتظام النقاز.. تدريب منفردة لبوطيب.. وإفطار من رئيس النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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