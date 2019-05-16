انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف مصدر في النادي الأهلي عن إنتهاء أزمة إذاعة مباراة الفريق أمام إنبي والمقرر لها اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ضمن مباريات الدوري.

وكان النادي الأهلي قد قرر عدم إذاعة المباراة بسبب عدم التزام الشركة الراعية "بريزنتيشن" بسداد المستحقات بسداد المستحقات الخاصة بالقلعة الحمراء.

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كما قررت إدارة النادي الأهلي منع دخول الإعلانات لملعب بتروسبورت والذي سيحتضن المواجهة.

وقال مصدر في النادي الأهلي من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأزمة إنتهت وأنه سيتم إذاعة المباراة لكن لم يتم حسم موقف الإعلانات بعد.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 70 ثم الزمالك في المركز الثاني وبيراميدز في المركز الثالث.