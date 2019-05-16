تأهيل أجايي وعلاج طبيعي لنيدفيد.. على هامش مران الغائبين من الأهلي أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خاض اللاعبون الغائبون عن مباراة الأهلي ونظيره إنبي، مرانًا قويًا عصر اليوم الخميس على ملعب مختتار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

واكتفى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق بأداء تدريبات تأهيلية وعلاج طبيعي على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي التي تقام مساء اليوم في الدوري.

وأدى اللاعب فقرات علاجية بعد أن خرج من قائمة الفريق بسبب إصابته بشد عضلي خلال المران الأخير قبل دخول معسكر المباراة.

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وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة قد أكد إن أجايي شعر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة خلال مران الفريق مساء أمس الأربعاء وأن حالته مطمئنة.

وأدى كريم نيدفيد، لاعب الفريق جلسة علاج طبيعي اليوم الخميس على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين؛ حيث خاض فقرات تأهيل ضمن البرنامج الذي يؤديه بعد أن أجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وشارك في المران باسم علي، عمرو جمال، مصطفى شوبير، محمد نجيب، صلاح محسن، أحمد حمودي، ناصر ماهر، محمد شريف، إسلام محارب وأحمد علاء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي في العاشرة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30 لبطولة الدوري العام.