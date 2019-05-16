تقرير.. هل يحق للأهلي منع بث مواجهة إنبي أرضياً وفضائيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن مجلس الإدارة للنادي الأحمر قرر منع إذاعة مباراته أمام إنبي المقرر أن تقام فى الساعة العاشرة من مساء اليوم وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30.

وأضاف المصدر أن الأهلي قرر منع دخول الكاميرات والإعلانات إلى ملعب "بتروسبورت" الذى اختاره الأهلي ملعباً له فى مواجهة إنبي على الرغم من أنه ملعب الأخير لإخلال شركة بريزنتيشن ببنود التعاقد.

وبحسب اللوائح المنظمة فإن الأندية هي صاحبة الحقوق فى مباريات الدوري التى تستضيفها بملعبها فيما يملك الاتحاد المصري لكرة القدم بطولة كأس مصر.

وتملك الأندية حق منع الإذاعة أرضياً أو فضائياً فى حالة إخلال الشركات الراعية أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون "المالك لحقوق البث" ببنود التعاقد.

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ويحق للنادي بيع مبارياته بشكل منفرد وتقسم إلى جزءين، بيع حقوق البث التى يحق للشركة التى تحصل على هذه الحقوق تسويقها فضائياً والحصول على العائد كاملاً أما الجزء الثاني فهو بيع الحقوق الأخرى للشركة الراعية ومنها الإعلانات على قمصان اللاعبين وفى ملعب المباراة وعلى تذاكر المباراة وفى المؤتمرات الصحفية واللقاءات التليفزيونية.

وفى حالة الأهلي فإن النادي الأحمر باع حقوق البث والرعاية لنفس الشركة "بريزنتيشن" ولذلك فهو منع دخول الكاميرات والإعلانات إلى ملعب "بتروسبورت".

وأرجعت شركة "بريزنتيشن" التعثر فى تسديد المستحقات إلى إغلاق بعض القنوات التى أعادت بريزنتيشن بيع حقوق البث إليها ومنها "دي إم سي"و"بيراميدز".

ويعد ملعب المباراة ملكا للنادي الذى يملكه بالفعل أو يستأجره فالنادي من يسدد قيمة الإيجار ثم التأمين فقط ويتولي استلام الملعب ويؤمنه بالأمن الخاص إضافة إلى قوات الأمن بزي مدني على أن تتولي مديريات الأمن التى يقع الاستاد فى نطاقها الجغرافي تأمين الملعب من الخارج.

وسبق أن منع الأهلي بث مباريات فى السابق أرضياً وفضائياً بسبب عدم حصوله على مستحقاته سواء فى الدوري أو البطولة العربية.