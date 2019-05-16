هل يُكمل النصر السعودي سيناريو مانشستر سيتي في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تتجه الأنظار في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس صوب الدوري السعودي؛ حيث الجولة الـ 30 من عمر البطولة التي ستُعلن من بطل النسخة الجارية 2018/2019.

وهو السيناريو المُشابه لنظيره الإنجليزي في الموسم المنصرم بانجلترا 2018/2019 والذي انتهى بتتويج مانشستر سيتي يوم مطلع الأسبوع الجاري الأحد 12 مايو بالبطولة السادسة في تاريخه.

وجاء التتويج بعدما جمع 98 نقطة خلال 34 جولة بفارق نقطة عن نظيره ليفربول الذي احتل الوصافة.

وهو ما يُشابه الدوري السعودي؛ حيث يتصدر النصر جدول البطولة برصيد 67 بفارق نقطة عن الهلال الوصيف قبل الجولة الختامية اليوم.

وليس ذلك التشابه الوحيد فمانشستر سيتي ظلّ بالمركز الثاني لجولات كثيرة بالدوري الإنجليزي خلف ليفربول قبل أن يفوز على الريدز ويستغل تعثراته ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة حتى النهاية.

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هذا كان البريميرليج ويُشبه الدوري السعودي لحد ما فظل الهلال لعدة جولات مؤخرًا في الصدارة قبل أن ينتزعها منه النصر ويجعل الفارق نقطة بينهما خلال الجولات القليلة الماضية.

ويستضيف الهلال نظيره الشباب ـ صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة ـ في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، بينما يستضيف النصر في ذات التوقيت نظيره الباطن ـ صاحب المركز الـ 15 قبل الأخير برصيد 25 نقطة ـ

وحال فوز النصر سيرفع رصيده إلى النقطة 70 متوّجًا بالدوري السعودي دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى فحتى وإن فاز الهلال حينها فسيرفع رصيده إلى النقطة 69 ويذهب اللقب للنصر المتصدر بفارق نقطة مثلما حدث مع مانشستر سيتي.

يُذكر أن النصر لم يتوّج ببطولة الدوري منذ نسخة 2015/2016 التي تصدرها برصيد 64 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف ولكن حينها كان الدوري يضم 14 فريقًا وليس 16 فريقًا فجمع العالمي نقاطه من 26 مباراة وليس 30 مباراة كما هو الحال بالموسم الجاري.

ولكن حال فوز الهلال بلقب الدوري السعودي فسيكون اللقب الثالث على التوالي بعدما حسم نسخة 2017/2016 برصيد 66 نقطة جمعهم من 26 مباراة بفارق 11 نقطة عن الأهلي الوصيف ونسخة 2017 /2018 التي حسمها بفارق نقطة عن نظيره الأهلي الوصيف أيضًا بعد 26 جولة.