مصدر ببريزنتيشن: ملتزمون بعقد الرعاية مع الأهلي.. وأزمة المستحقات بسبب القنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر من داخل شركة بريزنتيشن سبورت، أن أزمة الأهلي بعد قراره بمنع إذاعة مباراة إنبي، يعود إلى مستحقات بث القنوات المتأخرة.

المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس :"الأزمة تعود بسبب عدم سداد القنوات، وقرار إذاعة المباراة في يد مجلس إدارة الأهلي".

وانتقل المصدر للحديث عن موقف ببريزنتيشن حول عقد رعاية الأهلي، قائلاً :"ملتزمون بعقد الرعاية مع الأهلي".

وكان مصدر كشف، أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارًا بعدما إذاعة مباراة إنبي، لعدم التزام الشركة الراعية "بريزنتيشن" بسداد المستحقات.

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وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الخلافات قد تطول من خلال وقف عقد الراعية بالكامل مع بريزنتيشن (طالع التفاصيل).

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر رسميًا في وقت سابق منع شركة "بريزنتيشن" من دخول المباريات في الدوري المصري بدءً من لقاء سموحة الماضي قبل أن تنتهي الأزمة مؤقتًا (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي منافسه إنبي مساء اليوم الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.