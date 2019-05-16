تقرير .. كيف أنهى أحمد أحمد تواجد المصريين في قيادة الكاف خلال 30 يومًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أصدر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف محمد الشريعي مدير اللجنة المالية في الكاف ليكون بذلك آخر مصري في منصب قيادي في الاتحاد.

أحمد أحمد أعلن الحرب خلال الفترة الماضية على السكرتير العام المصري عمرو مصطفى فهمي قبل أن يُقرر الإطاحة به من خلال اجتماع للمكتب التنفيذي جرى الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وعلم الخليج 365 أن أحمد أحمد لم يطرح الموضوع للتصويت في اجتماع المكتب التنفيذي بل أن الأمر كان محاولات من جانب أحمد لاقناع أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة قبول وجهة نظره وأن إقالة عمرو فهمي هو القرار الصائب في الوقت الحالي.

وكان هذا الاجتماع على هامش التحضيرات لقرعة أمم إفريقيا والتي جرت في أهرامات الجيزة، قبل أن يُصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا رسميًا من خلال الموقع الرسمي أكد فيه أن إقالة عمرو فهمي جاءت بسبب سوء السلوك.

وأضاف هذا المصدر أن هاني أبو ريدة لم يُعارض أحمد أحمد في فكرة إقالة عمرو فهمي فيما كان الرفض من جانب بعض أعضاء المكتب التنفيذي قبل أن يُنفذ أحمد أحمد وعيده.

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لم يمر سوى شهر واحد حتى قرر أحمد أحمد إنهاء التواجد المصري من خلال قرار بحق محمد الشريعي وهو مسؤول اللجنة المالية في الكاف وذلك بداعي أن الأخير يقوم بتسريب مستندات خارج الكاف.

وبذلك يكون أحمد أحمد قد أنهى التواجد المصري على مستوى إدارة الاتحاد وهو المكان الذي طالما عرف الحضور المصري منذ فترة طويلة.

وعلم الخليج 365 أن الفيفا يخضع في الوقت الحالي للتحقيقات من جانب الفيفا بعد الشكوى التي قدمها عمرو فهمي ضد الرجل الأول في الكاف بتهمة الفساد.

هذا الأمر كشفت عنه وأيدته وكالة الأنباء رويترز والذي كشفت أن رحيل عمرو فهمي لم يكن لأسباب أخلاقية كما أدعى أحمد وإنما لأن الأول كشف أمور غير قانونية لرئيس الاتحاد.

الأمر نفسه تحدث عنه موسى بيليتي، رئيس الاتحاد الليبيري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي من خلال تصريحات صحفية السبت الماضي.